Российские захватчики нанесли массированный удар по центру Херсона, погибла пожилая женщина, есть пострадавшие и разрушения. Об этом сообщили глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин и глава городской военной администрации Роман Мрочко.

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19:30. "Российская армия кроет массированным огнем Херсон. Оставайтесь в укрытиях!", – написал чиновник.

На видео слышны звуки взрывов. LIGA.net публикует кадры из-за того, что его опубликовало официальное лицо, и потому, что по нему нельзя установить локацию. Публиковать видео с прилетами и работой противовоздушной обороны запрещено, за это предусмотрена ответственность.

20:06. Прокудин сообщил, что Херсон находится под массированным огнем артиллерии захватчиков.

Известно о трех пострадавших, среди них 15-летняя девушка и ее 52-летняя родственница, "скорая помощь" доставила пострадавших в больницу, написал он.

Информация уточняется.

20:20. "После массированного обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск, в частности, повреждены многоэтажные и частные дома в Центральном и Днепровском районах. Количество раненых уточняется. Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!", – написал глава Херсонской МВА.

20:37. Чиновник сообщил, что в результате обстрела центра Херсона оккупантами погибла 75-летняя женщина, на момент вражеской атаки она была в своей квартире.

Сегодня же российские захватчики массированно ударили по Белозерке рядом с Херсоном: один человек погиб, есть пострадавшие, исчез свет.

11 ноября 2023 года, в годовщину освобождения города, россияне запустили снаряд по центру Херсона. Это происходит практически ежедневно.

Президент Зеленский после этого заявил, что украинские войска ответят армии РФ на удары по Херсону: "Достанут где угодно".

14 ноября глава государства сообщил, что на херсонском направлении фронта "существенно" укреплены возможности Сил обороны по противовоздушной обороне, разведке, радиоэлектронной и контрбатарейной борьбе.

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