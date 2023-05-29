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Россияне сегодня не наступали на Бахмутском направлении. Идут бои под Марьинкой – карта

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 19:19
Россияне сегодня не наступали на Бахмутском направлении. Идут бои под Марьинкой – карта - Фото
Российские оккупанты (фото – ЕРА)

В течение суток россияне не наступали на Бахмутском направлении, на котором в течение долгих месяцев было сконцентрировано наибольшее количество атак оккупантов. Однако сейчас продолжаются бои на Марьинском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба.

Всего в течение суток подразделения Сил обороны отбили 20 вражеских атак.

На Купянском направлении россияне вели наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области.

Россияне сегодня не наступали на Бахмутском направлении. Идут бои под Марьинкой – карта

На Лиманском направлении россияне наступательных действий не проводили, но нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области.

Россияне сегодня не наступали на Бахмутском направлении. Идут бои под Марьинкой – карта

На Бахмутском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил, но нанес авиационный удар в районе Торецка Донецкой области.

Россияне сегодня не наступали на Бахмутском направлении. Идут бои под Марьинкой – карта

На Авдеевском направлении армия РФ наступательных действий не предпринимала. Нанесла авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного.

Россияне сегодня не наступали на Бахмутском направлении. Идут бои под Марьинкой – карта

На Марьинском направлении украинские защитники отбили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Георгиевки.

Россияне сегодня не наступали на Бахмутском направлении. Идут бои под Марьинкой – карта

На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Угледара и Пречистовки.

Россияне сегодня не наступали на Бахмутском направлении. Идут бои под Марьинкой – карта

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонные действия. Нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Гуляйполе, Малая Токмачка Запорожской области.

Украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники армии РФ. Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, три средства противовоздушной обороны и еще три "важные цели" противника.

  • 28 мая спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте боевые действия сведены к минимуму, поэтому в течение последних нескольких дней город не фигурирует в сводках Генштаба ВСУ.
  • В Минобороны сообщили, что Россия заменяет террористов группы Вагнера на регулярные подразделения, поэтому интенсивность наступательных действий оккупантов на Бахмутском направлении существенно снизилась.
Оксана Житнюк
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