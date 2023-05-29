Росіяни сьогодні не наступали на Бахмутському напрямку. Тривають бої під Мар'їнкою – карта

Протягом доби росіяни не наступали на Бахмутському напрямку, на якому протягом довгих місяців була сконцентрована найбільша кількість атак окупантів. Однак наразі тривають бої на Мар’їнському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу.

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Загалом протягом доби підрозділи Сил оборони відбили 20 ворожих атак.

На Куп’янському напрямку росіяни вели наступальні дії в районі Масютівки на Харківщині.

На Лиманському напрямку росіяни наступальних дій не проводили, але завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки на Луганщині та Спірного на Донеччині.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив, але завдав авіаційного удару в районі Торецька на Донеччині.

На Авдіївському напрямку армія РФ наступальних дій не проводила. Завдала авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Георгіївки.

На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Вугледара та Пречистівки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують вести оборонні дії. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Гуляйполе, Мала Токмачка Запорізької області.

Українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки армії РФ. Ракетники й артилеристи уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три засоби протиповітряної оборони та ще три "важливі цілі" противника.

28 травня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що у Бахмуті бойові дії наразі зведені до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.

У Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів групи Вагнера на регулярні підрозділи, через це інтенсивність наступальних дій окупантів на Бахмутському напрямку суттєво знизилася.

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