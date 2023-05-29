RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росіяни сьогодні не наступали на Бахмутському напрямку. Тривають бої під Мар'їнкою – карта

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 19:19
Росіяни сьогодні не наступали на Бахмутському напрямку. Тривають бої під Мар'їнкою – карта - Фото
Російські окупанти (фото – EPA)

Протягом доби росіяни не наступали на Бахмутському напрямку, на якому протягом довгих місяців була сконцентрована найбільша кількість атак окупантів. Однак наразі тривають бої на Мар’їнському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Загалом протягом доби підрозділи Сил оборони відбили 20 ворожих атак.

На Куп’янському напрямку росіяни вели наступальні дії в районі Масютівки на Харківщині.

Росіяни сьогодні не наступали на Бахмутському напрямку. Тривають бої під Мар'їнкою – карта

На Лиманському напрямку росіяни наступальних дій не проводили, але завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки на Луганщині та Спірного на Донеччині.

Росіяни сьогодні не наступали на Бахмутському напрямку. Тривають бої під Мар'їнкою – карта

На Бахмутському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив, але завдав авіаційного удару в районі Торецька на Донеччині.

Росіяни сьогодні не наступали на Бахмутському напрямку. Тривають бої під Мар'їнкою – карта

На Авдіївському напрямку армія РФ наступальних дій не проводила. Завдала авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного.

Росіяни сьогодні не наступали на Бахмутському напрямку. Тривають бої під Мар'їнкою – карта

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Георгіївки.

Росіяни сьогодні не наступали на Бахмутському напрямку. Тривають бої під Мар'їнкою – карта

На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Вугледара та Пречистівки.

Росіяни сьогодні не наступали на Бахмутському напрямку. Тривають бої під Мар'їнкою – карта

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують вести оборонні дії. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Гуляйполе, Мала Токмачка Запорізької області.

Українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки армії РФ. Ракетники й артилеристи уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три засоби протиповітряної оборони та ще три "важливі цілі" противника.

  • 28 травня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що у Бахмуті бойові дії наразі зведені до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.
  • У Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів групи Вагнера на регулярні підрозділи, через це інтенсивність наступальних дій окупантів на Бахмутському напрямку суттєво знизилася. 
Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаавдіївкаГенштабМар'їнкабахмут
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 