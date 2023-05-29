Росіяни сьогодні не наступали на Бахмутському напрямку. Тривають бої під Мар'їнкою – карта
Протягом доби росіяни не наступали на Бахмутському напрямку, на якому протягом довгих місяців була сконцентрована найбільша кількість атак окупантів. Однак наразі тривають бої на Мар’їнському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загалом протягом доби підрозділи Сил оборони відбили 20 ворожих атак.
На Куп’янському напрямку росіяни вели наступальні дії в районі Масютівки на Харківщині.
На Лиманському напрямку росіяни наступальних дій не проводили, але завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки на Луганщині та Спірного на Донеччині.
На Бахмутському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив, але завдав авіаційного удару в районі Торецька на Донеччині.
На Авдіївському напрямку армія РФ наступальних дій не проводила. Завдала авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного.
На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Георгіївки.
На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Вугледара та Пречистівки.
На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують вести оборонні дії. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Гуляйполе, Мала Токмачка Запорізької області.
Українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки армії РФ. Ракетники й артилеристи уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три засоби протиповітряної оборони та ще три "важливі цілі" противника.
- 28 травня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що у Бахмуті бойові дії наразі зведені до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.
- У Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів групи Вагнера на регулярні підрозділи, через це інтенсивність наступальних дій окупантів на Бахмутському напрямку суттєво знизилася.
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