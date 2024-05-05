Россия штурмует Крынки и острова, несет "в разы" большие потери, чем Украина – ВСУ

Спикер Сил обороны юга Плетенчук подчеркнул, что оккупанты не оставляют попыток атаковать как с флангов, так и с фронта

Дмитрий Плетенчук (Фото - Facebook Плетенчука)

Россияне периодически атакуют в Крынках Херсонской области, но безуспешно, и несут значительно большие потери, чем украинские силы. Об этом заявил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

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"Пытаются сбросить в воду морпехов украинских, но не имеют в этом успеха. Морпехи закрепились и держат оборону, несмотря на то, что враг заходит как с флангов, так и с фронта", – сообщил спикер ВСУ.

Комментируя информацию о том, что соотношение войск на юге сейчас якобы составляет семь к одному в пользу россиян, Плетенчук сказал, что главную роль играет соотношение не сил, а количества погибших – а потери врага "в разы" больше украинских.

"Что касается количества – да, конечно, можно туда нагнать мобилизованных, кадровых военных. Но по состоянию на данный момент мы не видим резких изменений в состоянии и положении противника, признаков формирования наступательных группировок, поэтому в принципе ситуация остается постоянной", – сказал Плетенчук.

Он отметил, что россияне штурмуют не только Крынки, но и острова, в том числе потерянный ими недавно остров Нестрыга. Для этого оккупантам нужно преодолеть водное препятствие – реку, и там они и несут наибольшие потери.

Карта – DeepState