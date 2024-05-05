Россия штурмует Крынки и острова, несет "в разы" большие потери, чем Украина – ВСУ
Россияне периодически атакуют в Крынках Херсонской области, но безуспешно, и несут значительно большие потери, чем украинские силы. Об этом заявил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
"Пытаются сбросить в воду морпехов украинских, но не имеют в этом успеха. Морпехи закрепились и держат оборону, несмотря на то, что враг заходит как с флангов, так и с фронта", – сообщил спикер ВСУ.
Комментируя информацию о том, что соотношение войск на юге сейчас якобы составляет семь к одному в пользу россиян, Плетенчук сказал, что главную роль играет соотношение не сил, а количества погибших – а потери врага "в разы" больше украинских.
"Что касается количества – да, конечно, можно туда нагнать мобилизованных, кадровых военных. Но по состоянию на данный момент мы не видим резких изменений в состоянии и положении противника, признаков формирования наступательных группировок, поэтому в принципе ситуация остается постоянной", – сказал Плетенчук.
Он отметил, что россияне штурмуют не только Крынки, но и острова, в том числе потерянный ими недавно остров Нестрыга. Для этого оккупантам нужно преодолеть водное препятствие – реку, и там они и несут наибольшие потери.
- 29 апреля украинские военные установили контроль над островом Нестрыга на Херсонском направлении. Плетенчук рассказал, что возвращение под контроль этого острова не позволит россиянам приближаться к позициям украинских военных на Херсонском направлении.
- 4 мая Плетенчук рассказал о попытках россиян штурмовать потерянный ими остров Нестрыга и попытках атаковать в районе Крынок.