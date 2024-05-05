Росія штурмує Кринки і острови, зазнає "в рази" більших втрат, ніж Україна – ЗСУ

Речник Сил оборони півдня Плетенчук наголосив, що окупанти не залишають спроб атакувати як із флангів, так і з фронту

Дмитро Плетенчук (Фото - facebook Плетенчука)

Росіяни періодично атакують в Кринках Херсонської області, але безуспішно, і зазнають значно більших втрат, ніж українські сили. Про це заявив начальник Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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"Намагаються скинути в воду морпіхів українських, але не мають в цьому успіху. Морпіхи закріпились і тримають оборону, не зважаючи на те, що ворог заходить як з флангів, так і з фронту", – повідомив речник ЗСУ.

Коментуючи інформацію про те, що співвідношення військ на півдні наразі нібито становить сім до одного на користь росіян, Плетенчук сказав, що головну роль грає співвідношення не сил, а кількості загиблих – а втрати ворога "в рази" більші за українські.

"Що стосується кількості – так, звісно, можна туди нагнати мобілізованих, кадрових військових. Але станом на зараз ми не бачимо різких змін у стані та положенні противника, ознак формування наступальних угрупувань, тому в принципі ситуація залишається сталою", – сказав Плетенчук.

Він зазначив, що росіяни штурмують не лише Кринки, а й острови, зокрема втрачений ними нещодавно острів Нестрига. Для цього окупантам треба подолати водну перешкоду – річку, і там вони і зазнають найбільших втрат.

Карта – DeepState