Росія штурмує Кринки і острови, зазнає "в рази" більших втрат, ніж Україна – ЗСУ
Росіяни періодично атакують в Кринках Херсонської області, але безуспішно, і зазнають значно більших втрат, ніж українські сили. Про це заявив начальник Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
"Намагаються скинути в воду морпіхів українських, але не мають в цьому успіху. Морпіхи закріпились і тримають оборону, не зважаючи на те, що ворог заходить як з флангів, так і з фронту", – повідомив речник ЗСУ.
Коментуючи інформацію про те, що співвідношення військ на півдні наразі нібито становить сім до одного на користь росіян, Плетенчук сказав, що головну роль грає співвідношення не сил, а кількості загиблих – а втрати ворога "в рази" більші за українські.
"Що стосується кількості – так, звісно, можна туди нагнати мобілізованих, кадрових військових. Але станом на зараз ми не бачимо різких змін у стані та положенні противника, ознак формування наступальних угрупувань, тому в принципі ситуація залишається сталою", – сказав Плетенчук.
Він зазначив, що росіяни штурмують не лише Кринки, а й острови, зокрема втрачений ними нещодавно острів Нестрига. Для цього окупантам треба подолати водну перешкоду – річку, і там вони і зазнають найбільших втрат.
- 29 квітня українські військові встановили контроль над островом Нестрига на Херсонському напрямку. Плетенчук розповів, що повернення під контроль цього острова не дозволить російським окупантам наближатися до позицій українських військових на Херсонському напрямку.
- 4 травня Плетенчук розповів про спроби росіян штурмувати втрачений ними острів Нестрига і спроби атакувати в районі Кринок.