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Россияне сопровождают ракетные обстрелы объектов энергетики массовыми кибератаками – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 22:24
Россияне сопровождают ракетные обстрелы объектов энергетики массовыми кибератаками – СБУ - Фото
Илья Витюк (фото – СБУ)

После полномасштабного вторжения количество российских кибератак увеличилось в три раза, и сейчас РФ делает акцент на объекты энергетики. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

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По его словам, в течение 2022-го Украина нейтрализовала более 4500 кибератак, и с началом полномасштабной войны работы стало намного больше.

"Если взять 2020 год, то мы зафиксировали около 800 кибератак, в 2021 – 1400. Как видите, в этом году имеем увеличение в более чем три раза. Россия атакует в среднем более 10 раз в сутки. Но, к счастью, о большинстве этих кибератак наши граждане и не знают", – сказал Витюк.

По его словам, методы россиян в этом году не изменились, однако сейчас они сместили акцент на объекты энергетики, связи, логистики, военные объекты, госреестры и базы данных, а также на информационные ресурсы для проведения информационно-психологических операций.

Он отметил, что последние ракетные обстрелы россиян по объектам энергетики сопровождались также кибератаками на них, но ни одна из них не была эффективной. По его словам, с октября россияне систематически атакуют такие ресурсы, однако это было и ранее, просто не так массово.

"Первая атака на украинские объекты энергетики была еще в 2015 году <...> Сейчас мы фиксировали и конкретные попытки выключить свет, и уничтожить цифровую инфраструктуру отдельных облэнерго и ТЭЦ. К счастью, смогли это предотвратить. В целом в этом году мы зафиксировали сотни кибератак именно на объекты энергетики, из них более 30 могли стать сверхкритическими", – сказал Витюк.

Он подчеркнул, что СБУ знает поименно многих причастных к этому российских спецслужбистов-хакеров.

"Идет документирование в рамках соответствующих криминальных производств. И хочу заверить, что после нашей победы однозначно будет отдельный блок заседаний международного военного трибунала и справедливое наказание для этих преступников", – сказал Витюк.

Он также подчеркнул, что украинские специалисты сейчас не только умело защищаются на киберфронте, но и успешно атакуют врага.

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Оксана Житнюк
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