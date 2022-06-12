Россияне продуманно вывозят исторические ценности, особенно скифское золото – Observer

Россия направила на временно оккупированные ею территории Украины группу специалистов с заданием вывезти как можно больше исторических ценностей. К такому выводу пришла международная команда западных ученых и экспертов, которые отслеживают попытки хищения культурных объектов, пишет The Observer.

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"Есть довольно веские доказательства того, что Россия с заранее продуманным намерением вывезла к себе определенные картины и ценности", – сказал один из руководителей группы антрополог Брайан Дэниелс.

Дэниелс и его коллеги отслеживают разграбление и уничтожение культурных ценностей россиянами в Украине с начала полномасштабного вторжения, и они утверждают, что обнаружили в этих преступлениях закономерности, пишет издание.

По мнению членов команды, для России специальный интерес представляет скифское золото.

"Сейчас так много сообщений об их хищениях, что нам очевидно: это осознанная стратегия", — сказал Дэниелс.

Он подчеркивает, что для Украины тоже важно, чтобы участники международной мониторинговой группы составляли список похищенных экспонатов.

Дэниелс также предполагает, что задачей России является не только материальная выгода, но и "отрицание Украины как независимой страны, из которого следует "законность" завладения Россией этими экспонатами".

По словам Дэниелса, хищения, как правило, происходят вслед за жесткими допросами музейных работников, это вызывает серьезные опасения в безопасности сотрудников украинских культурных учреждений, оказавшихся на временно оккупированных территориях.

27 апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты вывезли все ценные экспонаты музея краеведения и художественного музея Мариуполя, в том числе полотна Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского, которые, "по предварительной информации, были переданы оккупантам директором Мариупольского краеведческого музея Натальей Капусниковой, которая знала точное место тайного хранения шедевров".

7 мая сообщалось, что музей философа Григория Сковороды в Харьковской области фактически уничтожен в результате российского обстрела, но самые ценные экспонаты удалось спасти.

Сергей Бережной

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