UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне продуманно вывозят исторические ценности, особенно скифское золото – Observer

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 13:31
Россияне продуманно вывозят исторические ценности, особенно скифское золото – Observer - Фото
Скифское золото из Мелитополя (Фото - Офис генпрокурора)

Россия направила на временно оккупированные ею территории Украины группу специалистов с заданием вывезти как можно больше исторических ценностей. К такому выводу пришла международная команда западных ученых и экспертов, которые отслеживают попытки хищения культурных объектов, пишет The Observer

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Есть довольно веские доказательства того, что Россия с заранее продуманным намерением вывезла к себе определенные картины и ценности", – сказал один из руководителей группы антрополог Брайан Дэниелс.

Дэниелс и его коллеги отслеживают разграбление и уничтожение культурных ценностей россиянами в Украине с начала полномасштабного вторжения, и они утверждают, что обнаружили в этих преступлениях закономерности, пишет издание.

По мнению членов команды, для России специальный интерес представляет скифское золото.

"Сейчас так много сообщений об их хищениях, что нам очевидно: это осознанная стратегия", — сказал Дэниелс.

Он подчеркивает, что для Украины тоже важно, чтобы участники международной мониторинговой группы составляли список похищенных экспонатов.

Дэниелс также предполагает, что задачей России является не только материальная выгода, но и "отрицание Украины как независимой страны, из которого следует "законность" завладения Россией этими экспонатами".

По словам Дэниелса, хищения, как правило, происходят вслед за жесткими допросами музейных работников, это вызывает серьезные опасения в безопасности сотрудников украинских культурных учреждений, оказавшихся на временно оккупированных территориях.

  • 27 апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты вывезли все ценные экспонаты музея краеведения и художественного музея Мариуполя, в том числе полотна Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского, которые, "по предварительной информации, были переданы оккупантам директором Мариупольского краеведческого музея Натальей Капусниковой, которая знала точное место тайного хранения шедевров".

  • 7 мая сообщалось, что музей философа Григория Сковороды в Харьковской области фактически уничтожен в результате российского обстрела, но самые ценные экспонаты удалось спасти. 
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
предметы искусства музеи временно оккупированные территории экспонаты скифское золото
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 