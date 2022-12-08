Россияне ударили по частному дому в Харьковской области, есть пострадавшие – фото
08.12.2022, 21:32
Фото - Telegram Олег Синєгубов
Российские оккупанты попали в частный дом в Харьковском районе, в результате обстрела возник пожар, есть пострадавшие. Об этом сообщает в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Синегубов пишет, что во время ракетной атаки одна из ракет попала в частный дом. Известно про трех пострадавших – мужчина и две женщины.
На месте пожара работают все профильные службы, в том числе специалисты по экстренной медицине.
- 7 декабря оккупанты обстреляли гражданские объекты в Курахово Донецкой области, погибли не менее шести мирных жителей.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
В поселке под Купянском россияне попали ракетой в жилой дом, под завалами могут быть люди 20.11.2022В Харьковской области из-за обстрелов оккупантов за сутки погибли девять гражданских – ОВА 27.09.2022Оккупанты обстреляли больницу во время эвакуации, погибли четыре медработника – Синегубов 18.09.2022
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии