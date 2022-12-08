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Россияне ударили по частному дому в Харьковской области, есть пострадавшие – фото

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 21:32
Россияне ударили по частному дому в Харьковской области, есть пострадавшие – фото - Фото
Фото - Telegram Олег Синєгубов

Российские оккупанты попали в частный дом в Харьковском районе, в результате обстрела возник пожар, есть пострадавшие. Об этом сообщает в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Синегубов пишет, что во время ракетной атаки одна из ракет попала в частный дом. Известно про трех пострадавших – мужчина и две женщины.

На месте пожара работают все профильные службы, в том числе специалисты по экстренной медицине.

Фото – Telegram Олег Синєгубов

Фото – Telegram Олег Синєгубов
Сергій Бережний
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обстрел пожар харьковская область
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