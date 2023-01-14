Россияне ударили по девятиэтажке в Днепре "убийцей авианосцев" – Игнат
По информации Воздушных Сил ВСУ, россияне нанесли удар по девятиэтажке в Днепре ракетой Х-22, которую называют "убийцей авианосцев". Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
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По его словам, ракета была выпущена из бомбардировщика Ту-22М3. Запуски производились из районов Курска и Азовского моря. В общей сложности было пять пусков таких ракет.
Ракетой именно такого типа в июне 2022 года Россия нанесла удар по торговому центру в Кременчуге, отметил представитель ВС ВСУ.
Игнат рассказал, что ракета с боевой частью 950 кг, называемая убийцей авианосцев, предназначена для уничтожения авианосных групп в море. Она может оснащаться ядерной частью.
"И такой ракетой бьют по густонаселенному городу. Нет никакого объяснения и оправдания этому террористическому акту", – сказал Игнат.
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