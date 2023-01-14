Россияне ударили по девятиэтажке в Днепре "убийцей авианосцев" – Игнат

По информации Воздушных Сил ВСУ, россияне нанесли удар по девятиэтажке в Днепре ракетой Х-22, которую называют "убийцей авианосцев". Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

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По его словам, ракета была выпущена из бомбардировщика Ту-22М3. Запуски производились из районов Курска и Азовского моря. В общей сложности было пять пусков таких ракет.

Ракетой именно такого типа в июне 2022 года Россия нанесла удар по торговому центру в Кременчуге, отметил представитель ВС ВСУ.

Игнат рассказал, что ракета с боевой частью 950 кг, называемая убийцей авианосцев, предназначена для уничтожения авианосных групп в море. Она может оснащаться ядерной частью.

"И такой ракетой бьют по густонаселенному городу. Нет никакого объяснения и оправдания этому террористическому акту", – сказал Игнат.

Днем 14 января, после "пробной" атаки утром, страна-террорист Россия предприняла первую в 2023 году попытку нанести одновременно многими ракетами максимальный ущерб гражданской критической инфраструктуре Украины.

В Днепре оккупанты попали в 9-этажный жилой дом, разрушен подъезд, погибли 12 человек, более 60 пострадали.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты осуществили около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 10 пусков управляемых авиационных ракет. ПВО уничтожило 18 крылатых ракет и 7 управляемых авиационных ракет.

Вадим Ребрина

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