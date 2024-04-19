Ночью россияне ударили по Одесской области. Целили по критической инфраструктуре
В ночь на 19 апреля оккупанты нанесли удары по Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
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По его данным, для атаки оккупанты использовали ракеты и ударные беспилотники. Кипер отметил, что россияне целили по критической инфраструктуре региона.
Люди в результате атаки не пострадали, заявил глава Одесской ОВА. Других деталей он не сообщил.
- 14 апреля 2024 оккупанты атаковали Одесскую область двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 – их над акваторией Черного моря сбили Вооруженные Силы Украины.
- 17 апреля РФ нанесла ракетный удар по Одесской области. Оккупанты целили по инфраструктуре.
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