Ночью россияне ударили по Одесской области. Целили по критической инфраструктуре

Люди не пострадали, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер

Одесса (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 19 апреля оккупанты нанесли удары по Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его данным, для атаки оккупанты использовали ракеты и ударные беспилотники. Кипер отметил, что россияне целили по критической инфраструктуре региона.

Люди в результате атаки не пострадали, заявил глава Одесской ОВА. Других деталей он не сообщил.

14 апреля 2024 оккупанты атаковали Одесскую область двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 – их над акваторией Черного моря сбили Вооруженные Силы Украины.

17 апреля РФ нанесла ракетный удар по Одесской области. Оккупанты целили по инфраструктуре.

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