Вночі росіяни вдарили по Одеській області. Цілили по критичній інфраструктурі

Люди не постраждали, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер

Одеса (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У ніч проти 19 квітня окупанти завдали ударів по Одеській області. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його даними, для атаки окупанти використовували ракети та ударні безпілотники. Кіпер зазначив, що росіяни цілили по критичній інфраструктурі регіону.

Люди внаслідок атаки не постраждали, заявив очільник Одеської ОВА. Інших деталей він не повідомив.

14 квітня 2024 року окупанти атакували Одещину двома керованими авіаційними ракетами Х-59 – їх над акваторією Чорного моря збили Збройні Сили України.

17 квітня РФ завдала ракетного удару по Одеській області. Окупанти цілили по інфраструктурі.

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