Россияне ударили по Полтавской области: погиб гражданский, есть пострадавшие

Фото: Telegram Филиппа Пронина

Российские захватчики ударили по Полтавской области – погиб человек, трое пострадавших, есть разрушения. Об этом написал глава обладминистрации Филипп Пронин.

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Предварительно, погиб один гражданский человек, еще трое травмированы – один из них в тяжелом состоянии.

Также обломками повреждены школа и детский сад в Полтавском районе, написал Пронин.

Фото: Telegram Филиппа Пронина

Фото: Telegram Филиппа Пронина

В результате комбинированного удара россиян по Днепру утром 3 июля известно уже о пяти погибших, еще около полусотни человек получили ранения.

РФ в очередной раз атаковала Харьков – повреждены частные дома, из-под завалов спасли ребенка.

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