Росіяни вдарили по Полтавщині: загинув цивільний, є постраждалі
Російські загарбники вдарили по Полтавщині – загинула людина, троє постраждалих, є руйнування. Про це написав очільник обладміністрації Філіп Пронін.
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Попередньо, загинула одна цивільна людина, ще троє травмовані – одна з них у важкому стані.
Також уламками пошкоджено школу і дитячий садочок у Полтавському районі, зауважив Пронін.
- У результаті комбінованого удару росіян по Дніпру зранку 3 липня відомо вже про п’ятьох загиблих, ще майже півсотні людей отримали поранення.
- РФ вчергове атакувала Харків – пошкоджено приватні будинки, з-під завалів врятували дитину.
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