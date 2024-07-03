Росіяни вдарили по Полтавщині: загинув цивільний, є постраждалі

Фото: Telegram Філіпа Проніна

Російські загарбники вдарили по Полтавщині – загинула людина, троє постраждалих, є руйнування. Про це написав очільник обладміністрації Філіп Пронін.

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Попередньо, загинула одна цивільна людина, ще троє травмовані – одна з них у важкому стані.

Також уламками пошкоджено школу і дитячий садочок у Полтавському районі, зауважив Пронін.

Фото: Telegram Філіпа Проніна

Фото: Telegram Філіпа Проніна

У результаті комбінованого удару росіян по Дніпру зранку 3 липня відомо вже про п’ятьох загиблих, ще майже півсотні людей отримали поранення.

РФ вчергове атакувала Харків – пошкоджено приватні будинки, з-під завалів врятували дитину.

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