Россияне ударили по Славянску и Сумах, есть погибшие и пострадавшие
Оккупанты ударили по Славянску в Донецкой области – есть погибший и трое раненых. Впоследствии россияне атаковали Сумскую общину – погибли два человека. Об этом сообщили прокуратура Донецкой области и руководитель Сумской обладминистрации Олег Григоров. Ниже есть фото с телом жертвы (18+).
Удар РФ по Славянску произошел в субботу утром – захватчики применили против гражданских реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", средство поражения попало неподалеку от торгового комплекса, рассказали правоохранители.
"В результате атаки получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 34-летний мужчина. Также ранены супружеская пара в возрасте 50 и 56 лет и 20-летний горожанин. У потерпевших диагностированы взрывные травмы, убойные и поверхностные раны. На момент вражеского обстрела пострадавшие ехали в автомобиле", – рассказали в облпрокуратуре.
По ее данным, повреждены помещения торгового комплекса, магазин и машины.
Правоохранители начали расследование по факту военного преступления. Максимальное наказание – пожизненное заключение.
Уже около 13:00 оккупанты атаковали Сумскую громаду – предварительно, из-за удара управляемой авиабомбы погибли двое жителей одного из сел Великочернеччинского старостата (на северо-восток от областного центра).
Есть разрушенные и поврежденные дома, уточняются последствия атаки, на месте работают необходимые службы, сообщил руководитель ОВА.
- Россия в ночь на 12 июля атаковала Украину 26 крылатыми ракетами и 597 дронами. Силам обороны удалось сбить 319 "шахедов" и 25 ракет, еще 258 дронов-имитаторов были локально потеряны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Зафиксировано попадание одной ракеты и 20 БпЛА в пяти локациях, а также падение сбитых – на 19 локациях. Под ударом оказался Луцк, Львов, Черновцы, также была атака дронами и КАБами по Харькову.
- В Черновцах из-за российской атаки погибли два человека, 26 пострадали. Во Львове 12 раненых, в Харькове – трое.
Комментарии (0)