Россияне ударили по Славянску и Сумах, есть погибшие и пострадавшие

Оккупанты атаковали город в Донецкой области и областной центр на севере Украины утром и днем 12 июля

Последствия удара по Славянску (Фото: Донецкая областная прокуратура)

Оккупанты ударили по Славянску в Донецкой области – есть погибший и трое раненых. Впоследствии россияне атаковали Сумскую общину – погибли два человека. Об этом сообщили прокуратура Донецкой области и руководитель Сумской обладминистрации Олег Григоров. Ниже есть фото с телом жертвы (18+).

Удар РФ по Славянску произошел в субботу утром – захватчики применили против гражданских реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", средство поражения попало неподалеку от торгового комплекса, рассказали правоохранители.

"В результате атаки получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 34-летний мужчина. Также ранены супружеская пара в возрасте 50 и 56 лет и 20-летний горожанин. У потерпевших диагностированы взрывные травмы, убойные и поверхностные раны. На момент вражеского обстрела пострадавшие ехали в автомобиле", – рассказали в облпрокуратуре.

По ее данным, повреждены помещения торгового комплекса, магазин и машины.

Правоохранители начали расследование по факту военного преступления. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура

Уже около 13:00 оккупанты атаковали Сумскую громаду – предварительно, из-за удара управляемой авиабомбы погибли двое жителей одного из сел Великочернеччинского старостата (на северо-восток от областного центра).

Есть разрушенные и поврежденные дома, уточняются последствия атаки, на месте работают необходимые службы, сообщил руководитель ОВА.

Фото: Telegram Олега Григорова