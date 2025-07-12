Росіяни вдарили по Слов'янську і Сумах, є загиблі і постраждалі
Окупанти вдарили по Слов'янську у Донецькій області – є загиблий та троє поранених. Згодом росіяни атакували Сумську громаду – загинуло двоє людей. Про це повідомили прокуратура Донеччини та керівник Сумської обладміністрації Олег Григоров. Нижче є фото з тілом жертви (18+).
Удар РФ по Слов'янську стався у суботу вранці – загарбники застосували проти цивільних реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С", засіб ураження поцілив неподалік від торговельного комплексу, розповіли правоохоронці.
"Внаслідок атаки отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, 34-річний чоловік. Також поранено подружню пару віком 50 і 56 років та 20-річного містянина. У потерпілих діагностовано вибухові травми, забійні й поверхневі рани. На момент ворожого обстрілу постраждалі їхали в автомобілі", – розповіли в облпрокуратурі.
За її даними, пошкоджено приміщення торговельного комплексу, магазин й машини.
Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.
Уже близько 13:00 окупанти атакували Сумську громаду – попередньо, через удар керованої авіабомби загинули двоє жителів одного з сіл Великочернеччинського старостату (на північний схід від обласного центру).
Є зруйновані та пошкоджені будинки, уточнюються наслідки атаки, на місці працюють необхідні служби, повідомив керівник ОВА.
- Росія в ніч проти 12 липня атакувала Україну 26 крилатими ракетами та 597 дронами. Силам оборони вдалося збити 319 "шахедів" та 25 ракет, ще 258 дронів-імітаторів були локаційно втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби.
Зафіксовано влучання однієї ракети та 20 БпЛА у п'яти локаціях, а також падіння збитих – на 19 локаціях. Під ударом опинився Луцьк, Львів, Чернівці, також була атака дронами і КАБами по Харкову.
- У Чернівцях через російську атаку загинуло двоє людей, 26 постраждало. У Львові 12 поранених, у Харкові – троє.
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