Росіяни вдарили по Слов'янську і Сумах, є загиблі і постраждалі

Окупанти атакували місто на Донеччині та обласний центр на півночі України вранці та вдень 12 липня

Наслідки удару по Слов'янську (Фото: Донецька обласна прокуратура)

Окупанти вдарили по Слов'янську у Донецькій області – є загиблий та троє поранених. Згодом росіяни атакували Сумську громаду – загинуло двоє людей. Про це повідомили прокуратура Донеччини та керівник Сумської обладміністрації Олег Григоров. Нижче є фото з тілом жертви (18+).

Удар РФ по Слов'янську стався у суботу вранці – загарбники застосували проти цивільних реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С", засіб ураження поцілив неподалік від торговельного комплексу, розповіли правоохоронці.

"Внаслідок атаки отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, 34-річний чоловік. Також поранено подружню пару віком 50 і 56 років та 20-річного містянина. У потерпілих діагностовано вибухові травми, забійні й поверхневі рани. На момент ворожого обстрілу постраждалі їхали в автомобілі", – розповіли в облпрокуратурі.

За її даними, пошкоджено приміщення торговельного комплексу, магазин й машини.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Уже близько 13:00 окупанти атакували Сумську громаду – попередньо, через удар керованої авіабомби загинули двоє жителів одного з сіл Великочернеччинського старостату (на північний схід від обласного центру).

Є зруйновані та пошкоджені будинки, уточнюються наслідки атаки, на місці працюють необхідні служби, повідомив керівник ОВА.

Фото: Telegram Олега Григорова