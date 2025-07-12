Росія вгатила по Україні десятками ракет і 597 дронами: збити вдалося більшість

Президент відзвітував про кількість засобів повітряного нападу та наслідки нічної атаки

Наслідки атаки по Україні (Фото: ДСНС)

Росія в ніч проти 12 липня атакувала Україну 26 крилатими ракетами та 597 дронами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, більше ніж половина дронів – саме "шахеди", понад 20 ракет і переважну кількість ударних дронів знешкоджено.

За даними Повітряних сил, "шахедів" було 339 одиниць, а загалом дрони ворог запускав з напрямків міст Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел та Міллєрово. Ворожі ракети Х-101 летіли з повітряного простору Саратовської області.

Станом на 10:00 відомо про збиття 344 засобів повітряного нападу противника: 319 "шахедів" та 25 ракет. Ще 258 БпЛА-імітаторів були локаційно втрачені/подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Зафіксовано влучання однієї ракети та 20 ударних БпЛА у п'яти локаціях, а також падіння збитих – на 19 локаціях.

Росія масовано атакувала дронами, зокрема, Луцьк. За даними рятувальників, сталося загоряння одноповерхового житлового будинку. Ліквідувати пожежу вдалося о 06:08.

Як повідомив голова міста Ігор Поліщук, знищений приватний житловий будинок, в окремих будинках від уламків та вибухової хвилі повилітали вікна. В кількох оселях пошкоджені покрівлі. Є кілька пошкоджених автомобілів, один горів.

Фото: ДСНС

У Львові пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будівлі, виникли пожежі. Станом на 07:00 рятувальники ліквідували всі загоряння.

Як повідомив мер міста Андрій Садовий, постраждала лише одна людина, її стан стабільний. Найбільше пошкоджень — у Залізничному та Галицькому районах.

Пошкоджено 46 будинків, вибито понад 500 вікон.15 квартир непридатні для проживання – 28 мешканцям запропоновано тимчасове безкоштовне проживання в готелі. Також пошкоджено 20 машин, три корпуси Львівської політехніки, міські суди та понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

По Харкову ворог вдарив КАБами та дронами. У Київському районі є влучання по складських приміщеннях, гаражу та інших будівлях – виникли масштабні пожежі. Також пошкоджено житлові будинки й авто, попередньо, постраждали три людини.

Фото: ДСНС

У Чернівецькій області виникли пожежі за трьома різними адресами, пошкоджено адмінбудівлі, житлові будинки, дві нефункціонуючі будівлі та автівки. Загинули дві особи, чотири – важкопоранені, а ще 10 – легкотрамовані.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС