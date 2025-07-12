Россия ударила по Украине десятками ракет и 597 дронами: сбить удалось большинство

Фото: ГСЧС

Россия в ночь на 12 июля атаковала Украину 26 крылатыми ракетами и 597 дронами. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, более половины дронов – именно "шахеды". Более 20 ракет и подавляющее количество ударных дронов обезврежены.

По данным Воздушных сил, "шахедов" было 339 единиц, а в общем дроны враг запускал из направлений городов Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел и Миллерово. Вражеские ракеты Х-101 летели из воздушного пространства Саратовской области.

По состоянию на 10:00 известно об уничтожении 344 средств воздушного нападения противника: 319 "шахедов" и 25 ракет. Также еще 258 БпЛА-имитаторов были локационно потеряны/подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Зафиксировано попадание одной ракеты и 20 ударных БпЛА в пяти локациях, а также падение сбитых – на 19 локациях.

Россия массированно атаковала дронами, в частности, Луцк. По данным спасателей, произошло возгорание одноэтажного жилого дома. Ликвидировать пожар удалось в 06.08.

Как сообщил глава города Игорь Полищук, уничтожен частный жилой дом, в отдельных домах от обломков и взрывной волны вылетели окна. В нескольких домах повреждена кровля. Есть несколько поврежденных автомобилей, один автомобиль горел.

Фото: ГСЧС

Во Львове повреждено гражданскую инфраструктуру, жилые здания и возникли пожары. По состоянию на 07:00 спасатели ликвидировали все возгорания.

Как сообщил мэр города Андрей Садовый, пострадал только один человек, состояние его стабильное. Больше всего повреждений в Железнодорожном и Галицком районах.

Повреждены 46 домов, выбито более 500 окон. 15 квартир непригодны для проживания – 28 жителям предложено временное бесплатное проживание в отеле. Также повреждено 20 машин, три корпуса Львовской политехники, городских судов и более 20 помещений малого и среднего бизнеса.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

По Харькову враг ударил КАБами и дронами. В Киевском районе есть попадания по складским помещениям, гаражу и другим зданиям – возникли масштабные пожары. Также повреждены жилые дома и авто, предварительно пострадали три человека.

Фото: ГСЧС

В Черновицкой области возникли пожары на трех разных адресах, повреждены админздания, жилые дома, два нефункционирующих здания и машины. Погибли два человека, четыре – тяжелораненые, а еще 10 – легкотрамированные.

Фото: ГСЧС