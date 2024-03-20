РФ ударила по Днепропетровщине: ранены пятеро – госпитализирована семья, есть разрушения

Глава обладминистрации не уточняет, чем именно нанесли удар оккупанты

Фото: dnipro.tv

Ночью российские захватчики ударили по Синельниковскому району Днепропетровской области – предварительно, пятеро пострадавших, есть разрушения. Об этом сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.

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"Ночью громко было в Синельниковском районе. От вражеской атаки, предварительно, пострадали 5 человек", – написал чиновник.

Среди пострадавших – целая семья, ее дом разбили россияне, заметил Лысак.

По его данным, брат с сестрой 12 и 19 лет и 57-летний отец находятся в состоянии средней тяжести, сильнее ранена 47-летняя женщина – она находится в тяжелом состоянии.

Все четверо пострадавших госпитализированы, отметил глава ОВА.

На пораженной оккупантами территории повреждены дома, информация уточняется, подытожил Лысак.

Пока не известно, из какого именно вооружения оккупанты ударили по району.

Ночью, в 2:58, Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке и, соответственно, угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Впрочем, тревога в области не объявлялась.

Расстояние от админчерты Синельниковского района до ближайшей точки на фронте составляет более 60 км, вот он на карте:

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