Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: поранено п'ятеро – ушпиталено родину, є руйнування
Уночі російські загарбники вдарили по Синельниківському району Дніпропетровської області – попередньо, п'ятеро постраждалих, є руйнування. Про це повідомив голова обладміністрації Сергій Лисак.
"Вночі гучно було у Синельниківському районі. Від ворожої атаки, попередньо, постраждали 5 людей", – написав посадовець.
Серед постраждалих – ціла родина, її будинок потрощили росіяни, зауважив Лисак.
За його даними, брат із сестрою 12 та 19 років й 57-річний батько перебувають у стані середньої тяжкості, сильніше поранена 47-річна жінка – вона у важкому стані.
Усі четверо постраждалих ушпиталені, зазначив голова ОВА.
На ураженій окупантами території пошкоджені оселі, інформація уточнюється, підсумував Лисак.
Наразі не відомо, з якого саме озброєння окупанти вдарили по району.
Уночі, о 2:58, Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на сході та відповідно загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Утім, тривогу в області не оголошували.
Відстань від межі Синельниківського району до найближчої точки на фронті складає понад 60 км, ось він на мапі:
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