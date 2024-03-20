Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: поранено п'ятеро – ушпиталено родину, є руйнування

Голова обладміністрації не уточнює, чим саме завдали удару окупанти

Фото: dnipro.tv

Уночі російські загарбники вдарили по Синельниківському району Дніпропетровської області – попередньо, п'ятеро постраждалих, є руйнування. Про це повідомив голова обладміністрації Сергій Лисак.

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"Вночі гучно було у Синельниківському районі. Від ворожої атаки, попередньо, постраждали 5 людей", – написав посадовець.

Серед постраждалих – ціла родина, її будинок потрощили росіяни, зауважив Лисак.

За його даними, брат із сестрою 12 та 19 років й 57-річний батько перебувають у стані середньої тяжкості, сильніше поранена 47-річна жінка – вона у важкому стані.

Усі четверо постраждалих ушпиталені, зазначив голова ОВА.

На ураженій окупантами території пошкоджені оселі, інформація уточнюється, підсумував Лисак.

Наразі не відомо, з якого саме озброєння окупанти вдарили по району.

Уночі, о 2:58, Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на сході та відповідно загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Утім, тривогу в області не оголошували.

Відстань від межі Синельниківського району до найближчої точки на фронті складає понад 60 км, ось він на мапі:

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