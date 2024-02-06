Россияне ударили ракетами С-300 по отелю в Золочеве. Погиб двухмесячный мальчик — фото
Российская армия ударила двумя ракетами типа С-300 по отелю в Золочеве Богодуховского района Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
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По его словам, обстрел произошел около 02:30.
Враг разрушил здание трехэтажного отеля. Из-под завалов спасатели достали тело двухмесячного мальчика, который родился 4 декабря 2023 года.
Также госпитализированы три женщины 21, 28 и 39 лет, у которых осколочные ранения, среди них мать погибшего ребенка.
- В ночь на 2 февраля враг осуществил массированный дроновый обстрел южных и центральных областей Украины. Украинские военные сбили три "шахеда", однако было попадание в одну из подстанций НЭК "Укрэнерго" в Кривом Роге.
- В результате дроновой атаки без электричества осталось около 100 000 абонентов Саксаганского, Долгинцевского и Покровского районов города, среди них часть больниц, садов и школ города, линия скоростного трамвая, городского трамвая и троллейбуса.
- Прилет был по объекту инфраструктуры в Кировоградской области.
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