Росіяни вдарили ракетами С-300 по готелю в Золочеві. Загинув двомісячний хлопчик — фото

Наслідки удару по Золочеву (Фото: Харківська ОВА)

Російська армія вдарила двома ракетами типу С-300 по готелю в Золочеві Богодухівського району Харківської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, обстріл стався близько 02:30.

Ворог зруйнував будівлю триповерхового готелю. З-під завалів рятувальники дістали тіло двомісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року.

Також госпіталізовано трьох жінок 21, 28 та 39 років, у яких осколкові поранення, серед них мати загиблої дитини.

У ніч проти 2 лютого ворог здійснив масований дроновий обстріл південних і центральних областей України. Українські військові збили три "шахеди", проте було влучання в одну з підстанцій НЕК "Укренерго" у Кривому Розі.

Внаслідок дронової атаки без електрики залишилося близько 100 000 абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста, серед них частина лікарень, садів і шкіл міста, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбуса.

Приліт був по об'єкту інфраструктури в Кіровоградській області.

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