Росіяни вдарили ракетами С-300 по готелю в Золочеві. Загинув двомісячний хлопчик — фото
Російська армія вдарила двома ракетами типу С-300 по готелю в Золочеві Богодухівського району Харківської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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За його словами, обстріл стався близько 02:30.
Ворог зруйнував будівлю триповерхового готелю. З-під завалів рятувальники дістали тіло двомісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року.
Також госпіталізовано трьох жінок 21, 28 та 39 років, у яких осколкові поранення, серед них мати загиблої дитини.
- У ніч проти 2 лютого ворог здійснив масований дроновий обстріл південних і центральних областей України. Українські військові збили три "шахеди", проте було влучання в одну з підстанцій НЕК "Укренерго" у Кривому Розі.
- Внаслідок дронової атаки без електрики залишилося близько 100 000 абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста, серед них частина лікарень, садів і шкіл міста, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбуса.
- Приліт був по об'єкту інфраструктури в Кіровоградській області.
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