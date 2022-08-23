Россияне ударили ракетой по частным домам в Днепре. Там не было военных объектов — Филатов

Российские оккупанты ударили ракетой по частным домам в Днепре на улице Томская, где не было никаких военных объектов. Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

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По его словам, ракета попала в частный сектор на улице Томская в Самарском районе Днепра.

Он отметил, что никаких военных целей на месте атаки не было.

"Просто посёлок. Просто частные дома обычных людей. В следующий раз, упыри, можете разх@рачить памятник Пушкину и Ломоносову. Чтобы вас тут в Днепре ещё больше любили", — написал Филатов.

В Воздушных силах ВСУ не исключают, что РФ может готовить "поздравления" ко Дню Независимости в виде ракетных ударов.

В Генштабе в очередной раз призвали украинцев не игнорировать воздушную тревогу и ходить в укрытия.

В Госдепе США не сомневаются, что Россия намерена продолжать жестокие атаки на Украину. Но у американского ведомства нет конкретных данных о планах РФ на День Независимости, которыми можно было поделиться публично.

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Дмитрий Гриниченко

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