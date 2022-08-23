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Россияне ударили ракетой по частным домам в Днепре. Там не было военных объектов — Филатов

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 17:34
Россияне ударили ракетой по частным домам в Днепре. Там не было военных объектов — Филатов - Фото
Борис Филатов (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты ударили ракетой по частным домам в Днепре на улице Томская, где не было никаких военных объектов. Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов

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По его словам, ракета попала в частный сектор на улице Томская в Самарском районе Днепра.

Он отметил, что никаких военных целей на месте атаки не было.

"Просто посёлок. Просто частные дома обычных людей. В следующий раз, упыри, можете разх@рачить памятник Пушкину и Ломоносову. Чтобы вас тут в Днепре ещё больше любили", — написал Филатов. 

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Дмитрий Гриниченко
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