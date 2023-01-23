Россияне ударили с РСЗО по многоэтажкам в Часовом Яру: есть жертвы
23.01.2023, 22:32
Фото: Telegram / Павел Кириленко
Российские войска вечером в понедельник, 23 января, нанесли удар по ракетной системе залпового огня по жилому кварталу города Часов Яр – следующему крупному населенному пункту к западу от Бахмута. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко.
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В результате обстрела повреждены девять многоэтажек, погиб один человек еще двое получили ранения.
"Перебили сети поставок в микрорайон электричества и газа. Фактически весь микрорайон остался без света и тепла", – говорится в сообщении Кириленко.
- В июле в результате удара с РСЗО "Ураган" в одном из домов Временного Яра были полностью уничтожены два подъезда пятиэтажного дома. Тогда погибли около 50 человек.
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