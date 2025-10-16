Россияне в Крыму арестовали четырех крымскотатарских женщин. МИД требует их освобождения

В Меджлисе сообщили, что во время обысков оккупанты вели себя очень грубо, а у женщин нашли якобы запрещенные книги

ФСБ (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

15 октября во временно оккупированном Крыму оккупанты провели массовые обыски в домах крымских татар. Министерство иностранных дел осуждает очередную волну репрессий против крымскотатарского народа.

Среди задержанных:

→ Эсма Ниметулаева - жена политзаключенного Ремзи Ниметулаева и мать пятерых детей,

→ студентка педагогического колледжа и воспитательница детского сада Насиба Саидова,

→ Эльвира Алиева и Февзие Османова.

Пропагандистские медиа распространяют обвинения в якобы "женской ячейке, которая пропагандировала идеи мирового халифата". Тем самым пытаясь оправдать репрессии и изобразить мирных женщин "террористками".

"Такие действия являются частью системного наступления Москвы на крымскотатарский народ, направленного на уничтожение его национальной идентичности, духовности и права на собственную землю", - отметили в МИД.

Кроме этого, эти преследования грубо нарушают нормы международного гуманитарного права и демонстрируют "преступную сущность" оккупантов, которые прибегают к пыткам, сфабрикованным обвинениям и террору против гражданских людей.

Министерство призывает международное сообщество, правозащитные организации и медиа уделить особое внимание этим событиям, требовать немедленного освобождения этих женщин и всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

"Ни одно преступление оккупантов не останется безнаказанным. Крым был и остается частью Украины, а те, кто сегодня преследует крымских татар, неотвратимо будут нести ответственность согласно международному праву", - говорится в заявлении.

Президиум Меджлиса крымскотатарского народа сообщилачто в дома женщин ворвались вооруженные люди в балаклавах. Это сопровождалось грубым насилием, унижениями и запугиванием: мужчин бросали на пол, скручивали руки, кричали, угрожали, несовершеннолетних детей будили криками, срывали с кроватей, требовали говорить на русском языке.

Во время обысков оккупанты нашли якобы книги, которые внесены в "федеральный список экстремистских материалов". Но, как утверждается, их подбросили силовики и ни одна из семей не признала их своими.

Затримані (Ілюстрація: ctrcenter.org)