Росіяни у Криму арештували чотирьох кримськотатарських жінок. МЗС вимагає їх звільнення

У Меджлісі повідомили, що під час обшуків окупанти поводилися дуже грубо, а у жінок знайшли нібито заборонені книги

ФСБ (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

15 жовтня в тимчасово окупованому Криму окупанти провели масові обшуки в домівках кримських татар. Міністерство закордонних справ засуджує чергову хвилю репресій проти кримськотатарського народу.

Серед затриманих:

→ Есма Німетулаєва – дружина політв’язня Ремзі Німетулаєва і мати пʼятьох дітей,

→ студентка педагогічного коледжу та вихователька дитячого садка Насіба Саїдова,

→ Ельвіра Алієва та Февзіє Османова.

Пропагандистські медіа поширюють звинувачення в нібито "жіночому осередку, який пропагував ідеї світового халіфату". Тим самим намагаючись виправдати репресії та зобразити мирних жінок "терористками".

"Такі дії є частиною системного наступу Москви на кримськотатарський народ, спрямованого на знищення його національної ідентичності, духовності та права на власну землю", – зазначили в МЗС.

Окрім цього, ці переслідування грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права та демонструють "злочинну сутність" окупантів, які вдаються до тортур, сфабрикованих звинувачень та терору проти цивільних людей.

Міністерство закликає міжнародну спільноту, правозахисні організації та медіа приділити особливу увагу цим подіям, вимагати негайного звільнення цих жінок та всіх незаконно утримуваних громадян України.

"Жоден злочин окупантів не залишиться безкарним. Крим був і залишається частиною України, а ті, хто сьогодні переслідує кримських татар, невідворотно нестимуть відповідальність згідно з міжнародним правом", – йдеться у заяві.

Президія Меджлісу кримськотатарського народу повідомила, що в домівки жінок вдерлися озброєні люди в балаклавах. Це супроводжувалося грубим насильством, приниженнями та залякуванням: чоловіків кидали на підлогу, скручували руки, кричали, погрожували, неповнолітніх дітей будили криками, зривали з ліжок, вимагали говорити російською мовою.

Під час обшуків окупанти знайшли нібито книги, які внесені до "федерального списку екстремістських матеріалів". Але, як стверджується, їх підкинули силовики та жодна з сімей не визнала їх своїми.

Затримані (Ілюстрація: ctrcenter.org)