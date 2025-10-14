Дело Гаюна. В МИД считают, что новыми репрессиями Лукашенко хочет создать "обменный фонд"

Диктатор Беларуси рассчитывает покупать себе индульгенции в обмен на людей, которых он сажает в тюрьмы, убеждены в ведомстве

Александр Лукашенко (Фото: ресурс оккупантов)

Украинское Министерство иностранных дел осудило новую волну репрессий в Беларуси в рамках так называемого "Дела Гаюна". Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД обратил внимание на информацию беларуского правозащитного центра "Вясна" относительно очередной волны репрессий режима беларуского диктатора Александра Лукашенко против граждан страны.

В ведомстве констатировали, что в Беларуси поводом для зачисления в лагерь "предателей", "свядомых" или, как любит выражаться Лукашенко, "отморозков" может стать что угодно, даже неосторожно произнесенное на беларуском языке слово.

"Убеждены, что такие произвольные задержания имеют целью создать "обменный фонд", благодаря которому Лукашенко рассчитывает покупать себе индульгенции в обмен на невинных людей, которых он заключает в тюрьмы", – говорится в заявлении.

Репрессии беларуского режима представляют собой системное и грубое нарушение прав человека и международно-правовых документов, таких как Декларация прав человека и Хельсинкский заключительный акт. Массовые аресты и заключения беларуских граждан под так называемым "Делом Гаюна" являются тому подтверждением.

МИД призвал международное сообщество усилить давление на беларуского диктатора и его приспешников.

Также там напомнили, что с 2022 года Беларусь стала соучастницей преступления агрессии против Украины, предоставив свою территорию, воздушное пространство и ресурсы для ведения войны.

"Верим, что в будущем демократическая Беларусь пройдет путь очищения от преступлений лукашенковской диктатуры, восстановит свою независимость и суверенитет после лет российского господства и вернется в семью европейских народов, к которой она принадлежит исторически, политически и культурно", – говорится в заявлении.

13 октября беларуские правозащитники сообщили, что им известно об аресте по меньшей мере 88 подозреваемых по "Делу Гаюна". Общее количество задержанных значительно больше. Задержания продолжаются по всей Беларуси, но большинство из них находятся в Гомельской области.

Правозащитники также рассказали, что с начала сентября в "Список экстремистов" было добавлено 68 человек, осужденных за "содействие экстремизму". Это более трети всех лиц, внесенных в список за это время.

Некоторые из них – подозреваемые по "Делу Гаюна", о которых правозащитники ничего не знают. Судебные процессы по этому делу проходят в Беларуси практически ежедневно. Обвиняемым назначают как "химическую терапию с направлением на принудительное лечение", так и отправляют в колонии-поселения. Дела некоторых людей передаются из Минска в областные суды.

СПРАВКА. Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" отслеживал военную активность в Беларуси, фиксируя перемещение войск, авиации и техники, в основном российской оккупационной армии. В феврале 2025 года он прекратил работу после того, как неизвестные получили доступ к чату с ботом "Гаюна", куда собиралась информация от людей.