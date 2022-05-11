UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне восполняют потери десантных подразделений выпускниками училищ – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 14:16
Россияне восполняют потери десантных подразделений выпускниками училищ – ГУР - Фото
Иллюстративное фото из Telegram ГУР Минобороны

Российские оккупанты продолжают проводить скрытую мобилизацию в РФ и решили отправлять на войну в Украину выпускников училищ. Об этом сообщает украинская разведка.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным ГУР Минобороны, в России проводится активная агитационная кампания, в зону боевых действий отправляют выпускников и курсантов военных училищ.

Подобным образом, по данным ГУР, пополняется состав десантных подразделений, понесших значительные потери на фронте. В частности, из запланированного на 25 июня выпуска Рязанского высшего воздушнодесантного командного училища им. Маргелова большинство выпускников хотят сразу отправить воевать в Украину.

Также разведка сообщает, что к войне против Украины войска РФ уже привлекли почти 45% автомобилей бригад материально-технического обеспечения (2600 из 6000). Оставшуюся часть оккупанты хотят сохранить для логистического обеспечения на случай других чрезвычайных ситуаций. Сейчас парк автотехники россияне пытаются пополнить за счет угнанных в Украине машин.

  • Во время выступления на параде в Москве 9 мая российский диктатор Владимир Путин, вопреки прогнозам ряда аналитиков и чиновников, не объявил официально войну и всеобщую мобилизацию в РФ.
  • При этом в России фиксируются признаки проведения скрытой и обманной мобилизации. Также Москва решила перебросить российских военных из Сирии в Украину.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
разведка гур мобилизация училище
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 