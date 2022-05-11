Россияне восполняют потери десантных подразделений выпускниками училищ – ГУР

Российские оккупанты продолжают проводить скрытую мобилизацию в РФ и решили отправлять на войну в Украину выпускников училищ. Об этом сообщает украинская разведка.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным ГУР Минобороны, в России проводится активная агитационная кампания, в зону боевых действий отправляют выпускников и курсантов военных училищ.

Подобным образом, по данным ГУР, пополняется состав десантных подразделений, понесших значительные потери на фронте. В частности, из запланированного на 25 июня выпуска Рязанского высшего воздушнодесантного командного училища им. Маргелова большинство выпускников хотят сразу отправить воевать в Украину.

Также разведка сообщает, что к войне против Украины войска РФ уже привлекли почти 45% автомобилей бригад материально-технического обеспечения (2600 из 6000). Оставшуюся часть оккупанты хотят сохранить для логистического обеспечения на случай других чрезвычайных ситуаций. Сейчас парк автотехники россияне пытаются пополнить за счет угнанных в Украине машин.

Во время выступления на параде в Москве 9 мая российский диктатор Владимир Путин, вопреки прогнозам ряда аналитиков и чиновников, не объявил официально войну и всеобщую мобилизацию в РФ.

При этом в России фиксируются признаки проведения скрытой и обманной мобилизации. Также Москва решила перебросить российских военных из Сирии в Украину.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.