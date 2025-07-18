Россияне второй раз за сутки атаковали Днепропетровскую область – погибли два человека

Российская армия утром 18 июля снова атаковала Днепропетровскую область, удар пришелся по Каменскому району

Днепропетровская область (Иллюстративное фото: wikipedia.org)

18 июля российские войска нанесли удар беспилотником по Каменскому району Днепропетровской области. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, сообщил председатель областной военной администрации Сергей Лысак.

Председатель ОВА сообщил, что в Каменском районе двое погибших – мужчина и женщина.

На месте атаки также возник пожар. Повреждены админздания, магазин, частные дома.

Это не первая атака по Днепропетровской области за сутки. Ночью 18 июля российская армия ударила беспилотниками по Павлоградскому району Днепропетровской области – Вербковской и Богдановской громадах.

Погиб 52-летний мужчина. Еще двое – 38 и 40 лет – пострадали.

Под ударом была и Роздорская громада Синельниковского района. Там также произошло возгорание. Огонь уничтожил и повредил транспортные средства.