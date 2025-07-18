Росіяни вдруге за добу атакували Дніпропетровщину – загинуло двоє людей, ще 11 постраждало

Російська армія вранці 18 липня знову атакувала Дніпропетровську область, удар припав по Кам’янському району

Дніпропетровська область (Ілюстративне фото: wikipedia.org)

18 липня російські війська завдали удару безпілотником по Кам’янському району Дніпропетровської області. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Голова ОВА повідомив, що у Кам’янському районі двоє загиблих – чоловік та жінка.

На місці атаки також виникла пожежа. Пошкоджені адмінбудівлі, магазин, приватні будинки.

Це не перша атаку по Дніпропетровщині за добу. Вночі 18 липня російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району Дніпропетровської області – Вербківській і Богданівській громадах.

Загинув 52-річний чоловік. Ще двоє – 38 і 40 років – постраждали.

Під ударом була і Роздорська громада Синельниківського району. Там також сталося займання. Вогонь знищив та пошкодив транспортні засоби.

ДОПОВНЕНО О 12:55. У Кам’янському районі вже відомо про 11 постраждалих. Всі госпіталізовані, повідомив голова ОВА.

Серед них 29-річна жінка – у важкому стані, решта – середньої тяжкості.

Пожежу, яка виникла через атаку, рятувальники загасили. Пошкоджено також школу й авто.