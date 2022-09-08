Мощный день на фронте. Россияне за 7 сентября не теряли только корабли и ракеты – Генштаб

На 8 сентября ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 51 250 военнослужащих. За вчера ВСУ уничтожили 32 артсистемы, пишет Генштаб.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 8 сентября:

личного состава — около 51 250 человек (+640 за прошедшие сутки);

танков — 2112 единиц (+12);

боевых бронированных машин — 4557 (+37);

артиллерийских систем — 1226 (+32);

РСЗО — 305 (+5);

средств ПВО — 159 (+3);

самолетов — 239 (+2);

вертолетов — 210 (+2);

автотехники и автоцистерн — 3344 (+24);

кораблей/катеров — 15 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 674 (+5);

спецтехники — ​​110 (+1);

крылатых ракет — 214 (-).

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Наибольшие потери противник понес за прошлые сутки на Донецком направлении, уточнили в Генштабе.

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Євген Пилипенко

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