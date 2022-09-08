Мощный день на фронте. Россияне за 7 сентября не теряли только корабли и ракеты – Генштаб
На 8 сентября ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 51 250 военнослужащих. За вчера ВСУ уничтожили 32 артсистемы, пишет Генштаб.
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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 8 сентября:
личного состава — около 51 250 человек (+640 за прошедшие сутки);
танков — 2112 единиц (+12);
боевых бронированных машин — 4557 (+37);
артиллерийских систем — 1226 (+32);
РСЗО — 305 (+5);
средств ПВО — 159 (+3);
самолетов — 239 (+2);
вертолетов — 210 (+2);
автотехники и автоцистерн — 3344 (+24);
кораблей/катеров — 15 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 674 (+5);
спецтехники — 110 (+1);
крылатых ракет — 214 (-).
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Наибольшие потери противник понес за прошлые сутки на Донецком направлении, уточнили в Генштабе.
- 7 сентября на южном фронте ВСУ уничтожили две установки российской ПВО С-400 и более 100 оккупантов.
- В тот же день в Минобороны рассказали о "крайне сложной" ситуации с кадрами в армии РФ.
- Тогда же российский диктатор Путин заявил, что Россия "ничего не потеряла" в ходе войны против Украины. В МИД ответили.
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