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Россияне заминировали объекты в Сватово и уничтожают документы в Кадиевке – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 18:56
Россияне заминировали объекты в Сватово и уничтожают документы в Кадиевке – Генштаб - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Россияне продолжают использовать "тактику выжженной земли" в войне против Украины, а также уничтожают документы и минируют местность в населенных пунктах на Донбассе. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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"По-прежнему российские оккупанты используют тактику выжженной земли в Украине", – сообщает Генштаб.

Так, во время очередного хаотического отступления армия РФ подорвала дамбу, что повлекло за собой подтопление населенного пункта Райгородок Краматорского района Донецкой области.

В Кадиевке Луганской области, по данным Генштаба, россияне массово уничтожают архивы и копии документов, особенно содержащих историю оккупации населенного пункта.

В городе Сватово Луганской области уже заминированы основные инфраструктурные объекты, здания и территории, сообщает Генштаб.

Читайте также: Украинские военные освободили от оккупантов еще несколько населенных пунктов: видео

Оксана Житнюк
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война генштаб сватово Кадиевка отступление контрнаступление Райгородок
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