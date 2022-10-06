Россияне заминировали объекты в Сватово и уничтожают документы в Кадиевке – Генштаб
Россияне продолжают использовать "тактику выжженной земли" в войне против Украины, а также уничтожают документы и минируют местность в населенных пунктах на Донбассе. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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"По-прежнему российские оккупанты используют тактику выжженной земли в Украине", – сообщает Генштаб.
Так, во время очередного хаотического отступления армия РФ подорвала дамбу, что повлекло за собой подтопление населенного пункта Райгородок Краматорского района Донецкой области.
В Кадиевке Луганской области, по данным Генштаба, россияне массово уничтожают архивы и копии документов, особенно содержащих историю оккупации населенного пункта.
В городе Сватово Луганской области уже заминированы основные инфраструктурные объекты, здания и территории, сообщает Генштаб.
- Украинские военные наступают сразу на нескольких направлениях. Идет движение на Сватово Луганской области, освобождены ряд населенных пунктов на юге.
- По данным Генштаба, за время наступления на Харьковском направлении ВСУ продвинулись на 55 км вглубь обороны российских оккупантов. Установлен контроль над 93 населенными пунктами.
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