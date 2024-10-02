Россияне запустили по Украине более 30 "шахедов": треть была сбита
Фото: АрмияInform

В ночь на 2 октября российские войска атаковали Украину тремя десятками ударных беспилотников типа Shahed, часть сбили Силы противовоздушной обороны, еще несколько – вернулись в РФ. Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

В результате противовоздушного боя удалось сбить 11 из 32 ударных БпЛА в Кировоградской, Одесской и Сумской областях. Районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск – РФ.

Кроме того, по данным военных, четыре вражеских беспилотника вышли из воздушного пространства Украины в направлении России. В результате противодействия РЭБ 10 ударных БпЛА локационно потеряно в северных и центральных областях.

Читайте также: Россия атаковала полусотней ударных дронов: большая часть сбита, два вернулись в РФ

обстрелвойнапвоБПЛА