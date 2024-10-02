Росіяни запустили по Україні понад 30 "шахедів": третину було збито
Фото: АрміяInform

У ніч проти 2 жовтня російські війська атакували Україну трьома десятками ударних безпілотників типу Shahed, частину збили Сили протиповітряної оборони, ще кілька – повернулися до РФ. Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Внаслідок протиповітряного бою вдалося збити 11 з 32 ударних БпЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях. Райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ. 

Крім того, за даними військових, чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії. Внаслідок протидії РЕБ 10 ударних БпЛА локаційно втрачено у північних та центральних областях.

Читайте також: Росія атакувала півсотнею ударних дронів: більшу частину збито, два повернулись до РФ

війнабезпілотникобстрілБПЛАдронппо