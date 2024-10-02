Росіяни запустили по Україні понад 30 "шахедів": третину було збито

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У ніч проти 2 жовтня російські війська атакували Україну трьома десятками ударних безпілотників типу Shahed, частину збили Сили протиповітряної оборони, ще кілька – повернулися до РФ. Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Внаслідок протиповітряного бою вдалося збити 11 з 32 ударних БпЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях. Райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ.

Крім того, за даними військових, чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії. Внаслідок протидії РЕБ 10 ударних БпЛА локаційно втрачено у північних та центральних областях.

У ніч проти 26 вересня Росія запустила по Києву й області понад 15 дронів, 10 з них вдалося збити. Атака тривала п'ять годин.

26 вересня Росія вчергове атакувала Україну ударними дронами та керованими авіаракетами. Вдалося збити 66 із 78 ворожих безпілотників

Вночі 27 вересня РФ завдала ракетного удару по Дніпру. Обійшлося без постраждалих, є руйнування на території промислового об'єкта.

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