Росіяни запустили по Україні понад 30 "шахедів": третину було збито
У ніч проти 2 жовтня російські війська атакували Україну трьома десятками ударних безпілотників типу Shahed, частину збили Сили протиповітряної оборони, ще кілька – повернулися до РФ. Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Внаслідок протиповітряного бою вдалося збити 11 з 32 ударних БпЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях. Райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ.
Крім того, за даними військових, чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії. Внаслідок протидії РЕБ 10 ударних БпЛА локаційно втрачено у північних та центральних областях.
- У ніч проти 26 вересня Росія запустила по Києву й області понад 15 дронів, 10 з них вдалося збити. Атака тривала п'ять годин.
- 26 вересня Росія вчергове атакувала Україну ударними дронами та керованими авіаракетами. Вдалося збити 66 із 78 ворожих безпілотників
- Вночі 27 вересня РФ завдала ракетного удару по Дніпру. Обійшлося без постраждалих, є руйнування на території промислового об'єкта.
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