Россияне запустили "шахеды": есть попадание в Черниговской области, тревога продолжается

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Поздно вечером 21 августа россияне запустили по территории Украины "шахеды", один из которых ударил по Черниговской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

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"К сожалению, есть попадание "шахеда" в гражданский объект в населенном пункте пограничной общины. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – написал Чаус в 22:53.

Тревога объявлена в Черниговской, Киевской и Сумской областях.

В 22:02 Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в Сумской и Черниговской областях, а в 22:30 – предупредили Киевскую область о ракетной опасности и угрозе применения ударных БПЛА.

23:07. Отбой угрозы Киевской области, сообщили Воздушные силы.

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