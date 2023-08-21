Россияне запустили "шахеды": есть попадание в Черниговской области, тревога продолжается
21.08.2023, 23:02
ПВО работает по "шахедам" (Иллюстративный скриншот)
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Поздно вечером 21 августа россияне запустили по территории Украины "шахеды", один из которых ударил по Черниговской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.
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"К сожалению, есть попадание "шахеда" в гражданский объект в населенном пункте пограничной общины. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – написал Чаус в 22:53.
Тревога объявлена в Черниговской, Киевской и Сумской областях.
В 22:02 Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в Сумской и Черниговской областях, а в 22:30 – предупредили Киевскую область о ракетной опасности и угрозе применения ударных БПЛА.
23:07. Отбой угрозы Киевской области, сообщили Воздушные силы.
- 19 августа российские террористы ударили по центру Чернигова. Момент удара попал на видео.
- Удар России по Чернигову был по выставке производителей дронов.
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