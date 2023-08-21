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Россияне запустили "шахеды": есть попадание в Черниговской области, тревога продолжается

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 23:02
Россияне запустили
ПВО работает по "шахедам" (Иллюстративный скриншот)
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Поздно вечером 21 августа россияне запустили по территории Украины "шахеды", один из которых ударил по Черниговской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"К сожалению, есть попадание "шахеда" в гражданский объект в населенном пункте пограничной общины. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – написал Чаус в 22:53.

Тревога объявлена в Черниговской, Киевской и Сумской областях.

В 22:02 Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в Сумской и Черниговской областях, а в 22:30 – предупредили Киевскую область о ракетной опасности и угрозе применения ударных БПЛА.

23:07. Отбой угрозы Киевской области, сообщили Воздушные силы.

Оксана Житнюк
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