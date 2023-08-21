Росіяни запустили "шахеди": є влучання у Чернігівській області, тривога триває
21.08.2023, 23:02
ППО працює по "шахедах" (Ілюстративний скріншот)
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Пізно ввечері 21 серпня росіяни запустили по території України "шахеди", один з яких вдарив по Чернігівській області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
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"На жаль, є влучання "шахеда" в цивільний об'єкт у населеному пункті прикордонної громади. Залишайтесь в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – написав Чаус о 22:53.
Тривогу оголошено у Чернігівській, Київській та Сумській областях.
О 22:02 Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку у Сумській та Чернігівській областях, а о 22:30 – попередили Київську область про ракетну небезпеку та загрозу застосування ударних БпЛА.
23:07. Відбій загрози для Київської області, повідомили Повітряні сили.
- 19 серпня російські терористи вдарили по центру Чернігова. Момент удару потрапив на відео.
- Удар Росії по Чернігову був по виставці виробників дронів.
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