Росіяни запустили "шахеди": є влучання у Чернігівській області, тривога триває

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Пізно ввечері 21 серпня росіяни запустили по території України "шахеди", один з яких вдарив по Чернігівській області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

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"На жаль, є влучання "шахеда" в цивільний об'єкт у населеному пункті прикордонної громади. Залишайтесь в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – написав Чаус о 22:53.

Тривогу оголошено у Чернігівській, Київській та Сумській областях.

О 22:02 Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку у Сумській та Чернігівській областях, а о 22:30 – попередили Київську область про ракетну небезпеку та загрозу застосування ударних БпЛА.

23:07. Відбій загрози для Київської області, повідомили Повітряні сили.

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