Россияне заявили, что готовы вернуть пятерых похищенных украинских детей до конца июня
До конца июня Россия передаст пятерых похищенных детей из списка, который российская сторона получила на переговорах в Стамбуле. Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова, передают пропагандистские медиа.
"Мы можем сказать о пяти лицах, которые у нас уже из этого списка были в работе, готовы к возвращению на территорию Украины", – заявила Белова.
Она также отметила, что дети воссоединятся со своими близкими в Украине до конца июня.
В то же время, по ее словам, Россия тоже готовит свой список российских детей, которые находятся в Украине. Омбудсманка отметила, что передать список планируется "на следующем раунде переговоров".
"У нас также есть дети в Украине, которые нуждаются в воссоединении с российскими семьями. Сейчас у нас восемь детей в списке, которые находятся в странах ЕС, они были эвакуированы туда из Украины, а их родители находятся в России. И из Украины у нас пока около 10 человек, с кем тоже мы сейчас ведем переговоры по возвращению", – сказала она.
Причиной задержки возвращения украинских детей Белова назвала якобы обучение.
Накануне президент Зеленский сообщил, что россияне предлагали обменивать украинских детей на своих военнопленных. Глава государства подчеркнул, что предложение оккупантов – вне понимания и вне международного права.
- 2 июня Зеленский сообщил, что во время переговоров в Стамбуле российская делегация признала, что РФ похитила украинских детей.
- 5 июня первый заместитель главы МИД Кислица сообщил, что руководитель российской делегации Мединский во время переговоров цинично заявлял, что у России "есть пару десятков, может, сотня украинских детей". В то же время сам соратник Путина подтверждал, что получил от Украины список из 339 похищенных детей.
- По данным уполномоченного по правам человека Лубинца, по состоянию на октябрь 2024 года оккупанты похитили из Украины более 20 000 детей. Еще 1,5 млн детей могут быть депортированы.