Россияне заявили, что готовы вернуть пятерых похищенных украинских детей до конца июня

В то же время Россия заявила, что тоже готовит свой список российских детей, якобы находящихся в Украине.

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До конца июня Россия передаст пятерых похищенных детей из списка, который российская сторона получила на переговорах в Стамбуле. Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова, передают пропагандистские медиа.

"Мы можем сказать о пяти лицах, которые у нас уже из этого списка были в работе, готовы к возвращению на территорию Украины", – заявила Белова.

Она также отметила, что дети воссоединятся со своими близкими в Украине до конца июня.

В то же время, по ее словам, Россия тоже готовит свой список российских детей, которые находятся в Украине. Омбудсманка отметила, что передать список планируется "на следующем раунде переговоров".

"У нас также есть дети в Украине, которые нуждаются в воссоединении с российскими семьями. Сейчас у нас восемь детей в списке, которые находятся в странах ЕС, они были эвакуированы туда из Украины, а их родители находятся в России. И из Украины у нас пока около 10 человек, с кем тоже мы сейчас ведем переговоры по возвращению", – сказала она.

Причиной задержки возвращения украинских детей Белова назвала якобы обучение.

Накануне президент Зеленский сообщил, что россияне предлагали обменивать украинских детей на своих военнопленных. Глава государства подчеркнул, что предложение оккупантов – вне понимания и вне международного права.