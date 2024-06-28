Россияне заявили об атаке беспилотников на нефтебазу в Тамбовской области
Утром 28 июня беспилотник атаковал нефтебазу в Тамбовской области РФ, на месте начался пожар. Об этом сообщил местный губернатор Максим Егоров.
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"Сегодня в 04:35 утра в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилет БПЛА на нефтебазу", – написал он.
По словам Егорова, после удара на месте возник пожар, его уже якобы локализовали. Жертв и пострадавших, добавил он, нет.
Фото и видео россияне не публиковали.
- В ночь на 17 мая произошла, вероятно, самая большая дроновая атака на Россию за все время войны – более 100 беспилотников.
- Украина регулярно поражает на территории страны-агрессора нефтебазы.
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