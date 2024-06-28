Росіяни заявили про атаку безпілотників на нафтобазу у Тамбовській області

Фото та відео росіяни не публікували. Жертв, за словами губернатора Тамбовської області, немає

Пожежа на нафтобазі у РФ (Ілюстративне фото)

Зранку 28 червня безпілотник атакував нафтобазу у Тамбовській області РФ, на місці почалася пожежа. Про це повідомив місцевий губернатор Максим Єгоров.

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"Сьогодні о 04:35 ранку в Мічуринському муніципальному окрузі Тамбовської області зафіксовано приліт БпЛА на нафтобазу", – написав він.

За словами Єгорова, після удару на місці виникла пожежа, її вже нібито локалізували. Жертв та постраждалих, додав він, немає.

Фото та відео росіяни не публікували.

У ніч проти 17 травня сталася, ймовірно, найбільша дронова атака на Росію за весь час війни – понад 100 безпілотників.

Україна регулярно вражає на території країни-агресора нафтобази.

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