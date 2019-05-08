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08.05.2019, 10:26

Россиянин Чуркин судится с СБУ: хочет в Украину вопреки запрету

Россиянин Чуркин судится с СБУ: хочет в Украину вопреки запрету - Фото
Фото: ЕРА

ОАСК решает вопрос об открытии производства

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Гражданин страны-оккупанта РФ Игорь Чуркин судится со Службой безопасности Украины: требует аннулировать постановление о запрете ему на въезд в страну. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

Ранее СБУ запретила россиянину въезд в Украину на пять лет.

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Он просит суд "признать противоправным и отменить" это постановление Службы и обязать ее уведомить об этом Госпогранслужбу.

О причинах запрета на въезд Чуркину не сообщается. 

В последние дни перед выборами президента и после них ОАСК стал "ньюсмейкером" по многим резонансным темам - от дел церкви и Насирова до ТрубыПриватБанка и прочих.

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Теги: сбу, запрет, въезд, игорь чуркин
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