Насиров судится за два кресла: в налоговой и таможенной службах

Роман Насиров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Отстраненный от исполнения обязанностей главы Госфискальной службы Роман Насиров, который неудачно баллотировался в президенты, решил судиться с правительством за руководящую должность в своем бывшем ведомстве на Львовской площади, 8 в Киеве. Об этом пишет пресс-служба Окружного админсуда Киева, куда поступил соответствующий иск.

Насиров считает, что Кабмин 20 марта незаконно объявил конкурсы на должности руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.

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"Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу", - резюмировали в ОАСК.

По итогам первого тура выборов президента Насиров занял последнее место с результатом 0,01%. Его хотели увидеть во главе государства 2582 избирателя.

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ГФС образована 21 мая 2014 года путем реорганизации Миндоходов и сборов, которое, в свою очередь, было создано 24 декабря 2012-го путем объединения Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.

В марте 2019 года Кабмин разделил ГФС на две прежние структуры - налоговую и таможенную. Обратное разделение было одним из условий новой программы МВФ.