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Россиянин в ОБСЕ хотел "смерти поганой укропне": МИД отреагировал

Россиянин в ОБСЕ хотел "смерти поганой укропне": МИД отреагировал - Фото
Николай Алексеев (скриншот из видеозаписи)
14.08.2019, 15:50

Ведомство пишет, что у всех наблюдателей есть дипломатические карточки, то есть иммунитет. Но этот наблюдатель уже не в Украине, подчеркнули в МИД.

Российский член специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, который призывал в соцсетях убивать "поганую укропню", уже покинул территорию Украины. Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел в ответ на запрос Радио Свобода.

МИД пишет, что "был поднят вопрос о дерзкой антиукраинской риторике" гражданина страны-оккупанта Николая Алексеева перед руководством СММ ОБСЕ, и глава миссии "принял соответствующие меры".

В министерстве напомнили, что члены миссии ОБСЕ пользуются дипломатическим иммунитетом, который обеспечивается Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. Алексееву дипломатическую карточку выдали "на основании официального обращения (вербальная нота миссии от 3 мая 2019 года".

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