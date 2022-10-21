Россиянка, связанная с диверсионным отрядом ГРУ, пыталась въехать во Францию – Le Monde

После вторжения России в Украину французская разведка обнаружила нескольких агентов российских военных спецслужб, которые используют новые профили. В частности, идентифицирована гражданка РФ, связанная с диверсионным подразделением ГРУ, которая пыталась получить визу во Францию. Об этом сообщает Le Monde.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, французские консульские службы летом получили заявление на визу от гражданки России Юлии Шифманович.

Россиянка не вызвала у них подозрений, однако, после вторжения России в Украину, всех граждан страны-агрессора, желающих получить визу во Францию, проверяют французские спецслужбы, поскольку Москва пытается реактивировать шпионские сети в Европе.

Шифманович отказали в выдаче визы.

По словам французского дипломата, отказ в выдаче визы стал результатом особого мнения спецслужб.

Как подчеркивается, россиянка не подала апелляцию на решение французские консульской службы.

По данным Le Monde, Юлия Шифманович, является напарницей Александра Кулагина, члена подразделения 29155 161-го специального учебного центра российской военной разведки ГРУ. Кулагин известен, в частности, по подготовке госпереворота в Черногории.

Подразделение 29155 несет ответственность за покушение в 2018 году в Великобритании на перебежчика ГРУ Сергея Скрипаля, которого попытались отравить препаратом нервно-паралитического действия "Новичок".

Как отмечается, западные спецслужбы полагали, что нейтрализовали это подразделение ГРУ, установив всех его участников.

Заявка Шифманович на получение визы во Францию означает, что часть 29155 не исчезла и теперь использует новые профили – женщин или очень молодых агентов.

Подразделение 29155 во время холодной войны отвечало за подготовку партизан-коммунистов в Азии, Африке или Центральной Америке. После падения Берлинской стены подразделение было преобразовано в секретную оперативную службу российской армии, оно занимается убийствами, саботажем и подрывной деятельностью по всему миру, особенно в Европе.

16 октября сообщалось, что норвежская полиция арестовала россиянина, который запустил беспилотник над аэропортом Тромсе.

17 октября число задержанных в Норвегии за такое нарушение россиян достигло шести.

Читайте также: Как шпионка ГРУ под видом светской львицы подружилась с офицерами НАТО: история Bellingcat

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.