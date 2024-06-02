Российская пропаганда "уничтожила" украинские корабли и катера. ВМС опровергли

Одесса (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Российские пропагандисты распространяют дезинформацию об уничтожении украинских кораблей и катеров. Военно-морские силы опровергли эти сообщения – это очередной фейк РФ.

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Как утверждают в ВМС, прикрываясь попыткой поразить украинские корабли, россияне в очередной раз нанесли удар по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру.

"Россия продолжает делать все возможное, чтобы заблокировать морские пути в порты Украины", – сказано в сообщении.

Информация о наличии пострадавших среди гражданского населения уточняется.

При этом корабли и катера продолжают защищать Украину на морском направлении, отметили в ВМС и призвали украинцев не помогать врагу и не распространять российские фейки.

В эфире телемарафона спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что пропагандисты РФ постоянно распространяют подобные фейки, это их "работа". В то же время, по его словам, атака действительно была – и 1, и 2 июня. Вероятнее всего, россияне били баллистикой, но это были очередные удары по портовой инфраструктуре.

Россияне регулярно врут о потерях Украины и о якобы захвате определенных населенных пунктов, при этом часто "берут" их в своих сводках неоднократно.

15 мая Минобороны отчитывалось о якобы захвате оккупантами села Работино Пологовского района Запорожской области. Это тоже оказалось фейком.

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