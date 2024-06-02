Російська пропаганда "знищила" українські кораблі і катери. ВМС спростували

Військово-морські сили спростували черговий фейк Росії про нібито знищення українських катерів і кораблів

Одеса (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Російські пропагандисти розповсюджують дезінформацію щодо знищення українських кораблів та катерів. Військово-морські сили спростували ці повідомлення – це черговий фейк РФ.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Як стверджують у ВМС, прикриваючись намаганням вразити українські кораблі, росіяни вчергове завдали удару по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру.

"Росія продовжує робити все можливе, щоб заблокувати морські шляхи до портів України", – йдеться в повідомленні.

Інформація щодо наявності постраждалих серед цивільного населення уточнюється.

Водночас кораблі та катери продовжують захищати Україну з морського напрямку, наголосили у ВМС та закликали українців не допомагати ворогу і не поширювати російські фейки.

В ефірі телемарафону речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук наголосив, що пропагандисти РФ постійно розповсюджують подібні фейки, це їхня "робота". Водночас, за його словами, атака дійсно була – і 1, і 2 червня. Ймовірніше за все, росіяни били балістикою, але це були чергові удари по портовій інфраструктурі.

Росіяни регулярно брешуть про втрати України і про нібито захоплення певних населених пунктів, водночас часто "беруть" їх у своїх зведеннях неодноразово.

15 травня Міноборони звітувало про нібито захоплення окупантами села Роботине Пологівського району Запорізької області. Це теж виявилось фейком.

Читайте також: Росіяни готують фейкові відео з неадекватною поведінкою нібито військових ТЦК – речник ЗСУ