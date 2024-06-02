Російська пропаганда "знищила" українські кораблі і катери. ВМС спростували
Російські пропагандисти розповсюджують дезінформацію щодо знищення українських кораблів та катерів. Військово-морські сили спростували ці повідомлення – це черговий фейк РФ.
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Як стверджують у ВМС, прикриваючись намаганням вразити українські кораблі, росіяни вчергове завдали удару по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру.
"Росія продовжує робити все можливе, щоб заблокувати морські шляхи до портів України", – йдеться в повідомленні.
Інформація щодо наявності постраждалих серед цивільного населення уточнюється.
Водночас кораблі та катери продовжують захищати Україну з морського напрямку, наголосили у ВМС та закликали українців не допомагати ворогу і не поширювати російські фейки.
В ефірі телемарафону речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук наголосив, що пропагандисти РФ постійно розповсюджують подібні фейки, це їхня "робота". Водночас, за його словами, атака дійсно була – і 1, і 2 червня. Ймовірніше за все, росіяни били балістикою, але це були чергові удари по портовій інфраструктурі.
- Росіяни регулярно брешуть про втрати України і про нібито захоплення певних населених пунктів, водночас часто "беруть" їх у своїх зведеннях неодноразово.
- 15 травня Міноборони звітувало про нібито захоплення окупантами села Роботине Пологівського району Запорізької області. Це теж виявилось фейком.
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