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Российская ракета упала возле остановки во Львовской области и не разорвалась – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 12:41
Российская ракета упала возле остановки во Львовской области и не разорвалась – ОВА - Фото
Иллюстративное фото: EPA

Одна из запущенных по Украине российских ракет упала возле автобусной остановки в Золочевском районе Львовской области, недалеко от села Кизлов. Она не разорвалась. Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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"В Золочевском районе, недалеко от села Кизлов, ракета оккупантов упала возле автобусной остановки. Не взорвалась. Чрезвычайники работают над ее обезвреживанием. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет", – написал он.

По информации Козицкого, в месте падения ракеты перекрыто автомобильное движение. Патрульные направляют машины, следующие из Киева, через населенные пункты Буск и Красное. Транспортные средства, которые едут в направлении столицы, направляются через населенный пункт Великоселки, на автодорогу Тернополь – Львов – Рава-Русская.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что благодаря работе сил ПВО во Львове прилетов не было.

  • Утром 10 февраля российские оккупанты осуществили массированные пуски ракет большой дальности по объектам гражданской критической инфраструктуры. LIGA.net ведет хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа.
  • Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии. В Молдове информацию подтвердили и вызвали посла РФ, в Румынии отрицают.
Вадим Ребрина
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Львов ракетный удар кизлов
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