Российская ракета упала возле остановки во Львовской области и не разорвалась – ОВА

Одна из запущенных по Украине российских ракет упала возле автобусной остановки в Золочевском районе Львовской области, недалеко от села Кизлов. Она не разорвалась. Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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"В Золочевском районе, недалеко от села Кизлов, ракета оккупантов упала возле автобусной остановки. Не взорвалась. Чрезвычайники работают над ее обезвреживанием. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет", – написал он.

По информации Козицкого, в месте падения ракеты перекрыто автомобильное движение. Патрульные направляют машины, следующие из Киева, через населенные пункты Буск и Красное. Транспортные средства, которые едут в направлении столицы, направляются через населенный пункт Великоселки, на автодорогу Тернополь – Львов – Рава-Русская.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что благодаря работе сил ПВО во Львове прилетов не было.

Утром 10 февраля российские оккупанты осуществили массированные пуски ракет большой дальности по объектам гражданской критической инфраструктуры. LIGA.net ведет хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа.

ведет хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии. В Молдове информацию подтвердили и вызвали посла РФ, в Румынии отрицают.

Вадим Ребрина

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