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Российские фейки о Донбассе: сюжеты с тем же актером и провалы во времени

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 09:38
Российские фейки о Донбассе: сюжеты с тем же актером и провалы во времени - Фото
Коллаж: Таисия Зарянова/LIGA.net

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, действующий при Минкультуры, в очередной раз выявил систематическое вранье российских пропагандистов о событиях в Донбассе.

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Среди пойманных на лжи снова оказался топ-пропагандист Владимир Соловьев – в твите он сообщил, что "агент украинской разведки", якобы взорвавший в Донецке машину, был задержан в четверг, хотя взрыв машины произошел в пятницу. 

Скриншот из Twitter
     

Другой пример – видео с разминированием автомобиля, которым "украинские диверсанты" якобы собирались подорвать колонну с беженцами, было снято три года назад, на что указывают технические метки в выложенном в сеть файле. 

Кроме того, аналитики Центра считают, что для съемок двух пропагандистских сюжетов о якобы "нападении украинских войск" на мирных жителей в Пионерском и о "ликвидации украинской ДРГ" использовалась одна и та же строительная площадка и снимался в них один и тот же актер. 

В двух постановочных российских видео снимались один и тот же актер и один и тот же недострой (Фото – Центр стратегических коммуникаций)
    

Вечером 20 февраля штаб ООС заявил, что российские оккупационные войска открыли огонь из тяжелого вооружения по Луганску. Штаб расценил это как прямую провокацию с целью обвинения украинских военных.

Ранее разведка США предупреждала о российских сценариях для оправдания вторжения, которые были затем осуществлены, в частности, операции "под чужим флагом" и провокации.

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Сергей Бережной
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