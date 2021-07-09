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Российские хакеры взломали сайт ВМС, он временно не работает – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2021, 21:33
Российские хакеры взломали сайт ВМС, он временно не работает – Минобороны - Фото
Хакер (Фото: depositphotos.com)

Сегодня, 9 июля, сайт Военно-морских сил атаковали хакеры из России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Хакеры опубликовали на сайте ВМС якобы списки участников учений Sea Breeze 2021. В Минобороны утверждают, что списки ненастоящие.

Сайт ВМС сейчас не работает. По информации МО, атакующие использовали уязвимости фреймворка, который в свое время использовался для создания сайта. 

В министерстве заявили, что сайт Минобороны также подвергся DDoS-атакам – безуспешным.

"Отметим, проекты международного военного сотрудничества и помощь Украине от государств-партнеров традиционно вызывают неадекватные эмоции у военно-политического руководства Российской Федерации. Нынешние международные военные учения Sea Breeze 2021 не стали исключением", – заявили в Минобороны.

В министерстве отметили, что сейчас киберугрозы устранены, сайт ВМС в ближайшее время заработает.

"Россия целенаправленно проводит информационные операции против Украины. К этим действиям привлечены структуры информационно-психологических операций Южного военного округа ВС РФ при поддержке киберподразделения центрального подчинения, разведывательных органов и всей пропагандистской машины Кремля", – сообщили в МО.

  • 23 июня около мыса Фиолент у Крыма российские оккупанты якобы "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу британского эсминца HMS Defender. Кремль утверждает, что тот "нарушил границу РФ". Минобороны Британии назвало это заявление выдумкой: мол, выстрелы мы слышали, но списали это на учения, о которых Москва заранее предупреждала, а корабль не изменил курс и продолжил путь "в рамках международно-признанных территориальных вод Украины".
  • 6 июля более трех часов не работали официальные сайты президента и госструктур из-за проблем у провайдеров.

Читайте также: Хакеры из России провели крупнейшую атаку на предприятия по всему миру и хотят $70 млн

Наталия Медведева
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ВМС ВСУ хакерская атака
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