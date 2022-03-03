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Российские оккупанты используют для пропаганды пленного украинского летчика

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 23:40
Российские оккупанты используют для пропаганды пленного украинского летчика - Фото
Фото - ВСУ

Российские оккупанты захватили в плен украинского летчика, который катапультировался после поражения самолета ракетой, и используют его в пропагандистских роликах для телевидения. Об этом сообщает командование Воздушный сил ВСУ.

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"Очевидно, что под давлением и угрозой расправы летчик дает интервью о националистах, ЕС и НАТО, куда Украине не следует идти, а дружить с "братским" народом", – сказано в сообщении.

В ВСУ отметили, что российские пропагандисты вновь используют "агрессивную тактику 2014-го года". Они будут распространять ложное видео на телевидении и в соцсетях.

В Воздушных силах подтвердили, что летчик украинский, он служил в 299-й бригаде тактической авиации. Командование не сомневается в "патриотизме и мужестве молодого пилота", который выполнил много боевых заданий для противостояния агрессору.

"Сделаем все возможное, чтобы вернуть парня домой!" – подытожили в сообщении.

  • Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег украинцев, что ежесекундно враг будет наращивать дезинформацию, и абсолютно все российские СМИ сейчас – это военная пропаганда, которой нельзя верить. 

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Яна Катасонова
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