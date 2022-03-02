Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Белой церкви
Сегодня, 1 марта, российские оккупационные войска обстреляли ракетами Белую церковь. Об этом сообщил в Facebook мэр города Геннадий Дикий.
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По словам мэра, ракетный удар произвели по территории "около Горбатого моста". Сейчас место осматривают спасатели.
"Пока что пострадавших людей не выявили", – подчеркнул он.
Дикий призвал горожан быть внимательными, вовремя реагировать на сообщения о воздушной тревоге – опускаться в бомбоубежища или подвалы.
Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба подчеркнул, что мишенью обстрела оккупантов стало предприятие по изготовлению металла. По предварительной информации, жертвы отсутствуют – данные уточняются.
Охранник, который стал очевидцем обстрела, рассказал, что в момент атаки он на предприятии был один. Мужчина добавил, что утром приходил директор со специалистами – они вставляли окна после предыдущего обстрела. Эту территорию оккупанты атакуют не впервые.
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