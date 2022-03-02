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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Белой церкви

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 01:56
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Белой церкви - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Сегодня, 1 марта, российские оккупационные войска обстреляли ракетами Белую церковь. Об этом сообщил в Facebook мэр города Геннадий Дикий.

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По словам мэра, ракетный удар произвели по территории "около Горбатого моста". Сейчас место осматривают спасатели.

"Пока что пострадавших людей не выявили", – подчеркнул он.

Дикий призвал горожан быть внимательными, вовремя реагировать на сообщения о воздушной тревоге – опускаться в бомбоубежища или подвалы.

Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба подчеркнул, что мишенью обстрела оккупантов стало предприятие по изготовлению металла. По предварительной информации, жертвы отсутствуют – данные уточняются.

Охранник, который стал очевидцем обстрела, рассказал, что в момент атаки он на предприятии был один. Мужчина добавил, что утром приходил директор со специалистами – они вставляли окна после предыдущего обстрела. Эту территорию оккупанты атакуют не впервые.

  • 1 марта 2022 года российские оккупационные войска обстреляли центр Харькова, в том числе площадь Свободы. 
  • Стратегический бомбардировщик-ракетоносец России Ту-22м3 выпустил по Харькову 16 ракет.
  • В результате обстрела оккупационных войск снаряды попали в два девятиэтажных дома в Херсоне.
  • В результате ракетного обстрела здания Харьковской ОГА пострадало как минимум шесть человек, среди них – один ребенок. Количество погибших уточняется.

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Яна Катасонова
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