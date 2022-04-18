Российские оккупанты нарастили свои силы на востоке и юге Украины — Минобороны США
18.04.2022, 19:42
Пентагон (Фото: pixabay.com)
По оценкам США, с конца прошлой недели Россия перебросила 11 батальонных тактических групп (БТГ) на восток и юг Украины, в результате чего общее количество российских БТГ достигло 76. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, передает CNN.
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По его словам, все сухопутные силы оккупантов в настоящее время сосредоточены на востоке и юге Украины.
Чиновник также сообщил, что США направили в Украину четыре рейса помощи в сфере безопасности из нового пакета на сумму $800 млн, санкционированного президентом США Джо Байденом.
По словам представителя Пентагона, еще один рейс должен прибыть в течение следующих 24 часов.
- Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сегодня сообщил, что Россия, похоже, действительно начинает наступательную операцию на востоке. Ее усилия пока сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.
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