Российские оккупанты нарастили свои силы на востоке и юге Украины — Минобороны США

По оценкам США, с конца прошлой недели Россия перебросила 11 батальонных тактических групп (БТГ) на восток и юг Украины, в результате чего общее количество российских БТГ достигло 76. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, передает CNN.

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По его словам, все сухопутные силы оккупантов в настоящее время сосредоточены на востоке и юге Украины.

Чиновник также сообщил, что США направили в Украину четыре рейса помощи в сфере безопасности из нового пакета на сумму $800 млн, санкционированного президентом США Джо Байденом.

По словам представителя Пентагона, еще один рейс должен прибыть в течение следующих 24 часов.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сегодня сообщил, что Россия, похоже, действительно начинает наступательную операцию на востоке. Ее усилия пока сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.





Вадим Ребрина

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